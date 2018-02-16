МИД России сообщил, что, по предварительным данным, при ударе коалиции США в Сирии 7 февраля могли погибнуть пять россиян. Однако их гражданство еще предстоит подтвердить, говорится в сообщении. Власти впервые признали гибель россиян в Сирии от удара коалиции.

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

Во вторник, 13 февраля, Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников написал, что на прошлой неделе под ударом авиации в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников». Американский чиновник, на которого ссылалось агентство, заявил о 100 погибших и 200-300 раненых. Три источника агентства в России рассказали о 200 погибших в результате авиаудара. Российские источники приводили другие данные — «МК» писал о 40 погибших, включая сирийцев, а «Коммерсантъ» — о гибели в Сирии 11 россиян.

По словам Захаровой, цифра в 100-200 погибших никак не соответствует действительности. «Это классическая дезинформация. Одними из первых это запустили антиправительственные сирийские боевики, которые взяли изображение Марса и наложили изображение военной техники», — отметила представитель МИДа.