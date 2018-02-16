Курс криптовалюты биткоин в ходе торгов превысил отметку $10 тыс.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
Накануне курс биткоина превысил $9,7 тысячи.
Курс криптовалюты биткоин в ходе торгов превысил отметку $10 тыс.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
Накануне курс биткоина превысил $9,7 тысячи.
Дата: 2018/02/16 9:00
Раздел: Новость
Просмотров:
55
Правительство Австралии обвинило Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya.
Уволенная с должности гендиректора Центральной больницы нефтяников Лейла Сеидбекова получила новое назначение.
Сайт политика Алексея Навального стал недоступен для части пользователей в России.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с трагедией в школе
В настоящее время в Азербайджане находятся два армянских диверсанта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с вице-президентом Европейской комиссии по Энергетическому союзу, сопредседателем Консультативного совета
Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что покидает пост главы государства. Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора, который продолжался более часа,
Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных