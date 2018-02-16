В Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Переговоры в Президентском комплексе в Анкаре прошли в закрытом для прессы режиме, пишет «Анадолу».

Переговоры начались в 19.00 по местному времени и продолжались 3 часа 15 минут — до 22.55.

На встрече присутствовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На 16 февраля намечена отдельная встреча Тиллерсона с Чавушоглу. По завершении встречи состоится совместная пресс-конференция глав дипломатий.