В Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Переговоры в Президентском комплексе в Анкаре прошли в закрытом для прессы режиме, пишет «Анадолу».
Переговоры начались в 19.00 по местному времени и продолжались 3 часа 15 минут — до 22.55.
На встрече присутствовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
На 16 февраля намечена отдельная встреча Тиллерсона с Чавушоглу. По завершении встречи состоится совместная пресс-конференция глав дипломатий.