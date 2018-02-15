Первое солнечное затмение в 2018-м году уже наступило.
Первое солнечное затмение в 2018-м году уже наступило.
Дата: 2018/02/15 23:31
Раздел: Это Интересно
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