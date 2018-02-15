«Южный газовый коридор» является проектом сотрудничества в энергетической сфере и показывает, каким должно быть сотрудничество.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» в четверг в Баку.

«Сегодня у нас есть не только традиционный союз Азербайджана, Грузии и Турции, а сильный формат регионального сотрудничества, охватывающего больше стран. В течение прошедшего периода после предыдущей встречи был достигнут значительный прогресс в реализации «Южного газового коридора». Я доведу до вашего и до сведения Азербайджанского народа некоторые цифры. Потому что сидящие за этим столом лица хорошо знают на какой стадии мы находимся. Однако хотелось бы сказать, что реализация проекта за последний год была очень успешной. Мы достигли хорошего прогресса по всем четырем элементам «Южного газового коридора», — сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, работы по месторождению «Шах Дениз-2» завершены более чем на 99 процентов. Для сравнения, год назад эта цифра была равна 90 процентам. «Приблизительно 95 процентов работ по Южнокавказскому трубопроводу завершены, год назад эта цифра равнялась 90 процентам. Реализация TANAP приближается к 95 процентам, год назад это было примерно 70 процентов. Реализация TAP в сравнении с прошлогодними 34 процентами составляет приблизительно 70 процентов, возможно, что 66-67 процентов завершены. Таким образом, это действительно очень важное развитие. Это показывает, что 2017 год, возможно, был решающим в реализации проекта, и сейчас мы очень близки к завершению. Я также хочу сказать, что созданное 20 лет назад региональное сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией действительно сыграло важную роль в развитии сферы энергетики в нашем регионе и Европе. Потому что это региональное сотрудничество открыло путь не только осуществлению крупных, широкомасштабных энергетических проектов, но также создало стабильность в регионе, возможность прогнозирования и очень искреннее сотрудничество», — сказал Президент Азербайджана.