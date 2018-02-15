Для разрешения проблемы инфляции в Армении необходимо просто увеличить доходы населения. Как передает армянский интернет-сайт NEWS.am, об этом на заседании постоянной Комиссии по экономическим вопросам парламента Армении заявил 15 февраля депутат от блока «Царукян» Микаел Мелкумян, обращаясь к заместителю министра финансов Армении Давиду Ананяну.

«Вы поставили людей перед тупиком. С 2015 года вы не повышаете ни зарплаты, ни пенсии, при этом еще заявляете, что к 2020 году этого даже не предполагается», — пояснил Мелкумян.

Вместе с тем депутат отметил, что иностранные инвесторы не видят каких либо серьезных перспектив в плане развития своего бизнеса в республике, и не собираются рисковать впустую, вкладывая существенные средства в неперспективное предприятие, поскольку они прекрасно понимают и видят ограниченные возможности армянского рынка и низкий уровень платежеспособности граждан. В свою очередь граждане, глубоко разочарованные во внутренней политике государства, выбирают иной путь решения своих социальных и финансовых проблем – миграцию.

Однако, как считает депутат, правительство Армении, вместо того, чтобы поднять социальный уровень граждан, который поспособствовал бы росту эффективности налогообложения, решило окончательно добить социально уязвимую часть населения.