Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в «Положение о Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными структурами».

Согласно указу, Госкомитет дает разрешение на отправку в религиозные учебные заведения граждан с целью получения религиозного образования, разрешение на обмен студентов и учителей религиозных учебных заведений, а также религиозных деятелей и специалистов.

На основе обращения Управления мусульман Кавказа Госкомитет дает разрешение на проведение гражданами Азербайджана, получивших религиозное образование за границей, религиозных обрядов и церемоний.