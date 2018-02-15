Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s не ожидает повышения тарифов на электроэнергию в Азербайджане, говорится в обновленном рейтинге ОАО «Азерэнержи», опубликованном на сайте S&P.

Согласно отчету, тарифы на электроэнергию в Азербайджане не будут меняться еще два года.

«В декабре 2016 года Тарифный совет повысил тарифы на электроэнергию примерно на 33 процента, чтобы компенсировать рост цен на газ и на мазут, поэтому мы не ожидаем серьезных изменений тарифов в течение как минимум двух лет, так как такие изменения являются экономически и социально чувствительными», — говорится в отчете агентства.

Служба подтвердила долгосрочный рейтинг «Азерэнержи» на уровне «ВВ», прогноз остался «негативным». Краткосрочный корпоративный кредитный рейтинг ОАО утвержден на уровне «В».

Аналитики S&P считают, что роль «Азерэнержи» для правительства останется неизменной, однако без поддержки правительства ОАО может столкнуться с трудностями при обслуживании своих долгов из-за неустойчивой капитальной структуры.

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что вероятность получения «Азерэнержи» государственной поддержки в случае необходимости остается практически безусловной. В то же время мы отмечаем неопределенность относительно финансирования крупных инвестиционных программ, собираемости денежных поступлений от оператора распределительных сетей «Азеришыг», а также в целом либеральную позицию правительства в отношении высокого уровня долговой нагрузки «Азерэнержи». Какие-либо признаки ослабления текущей и экстраординарной государственной поддержки могут привести нас к пересмотру дополнительных ступеней, учитываемых в настоящее время в рейтинге компании, и потенциально — к понижению рейтинга на несколько ступеней», — считают аналитики агентства.

Аналитики отмечают, что до сих пор правительство демонстрировало способность и готовность оказывать компании поддержку при нехватке ликвидных средств, в том числе для погашения долговых обязательств и процентных выплат, и предполагают, что эта практика будет сохранена.

«По состоянию на конец 2017 года практически весь долг компании был обеспечен государственными гарантиями, и в 2018-2025 годах в соответствии с распоряжением Кабинета министров правительство будет предоставлять «Азерэнержи» вливания капитала для покрытия выплат по валютным кредитам. Мы полагаем, что министерство финансов тщательно следит за выплатами по долговым обязательствам «Азерэнержи». Кроме того, как и другие организации, связанные с государством, «Азерэнержи» может привлекать новые займы только с одобрения правительства», — отмечается в отчете.

Аналитики агентства отмечают неопределенность действий правительства в отношении поддержки компании в долгосрочной перспективе.

«Несмотря на то, что правительство предоставляет «Азерэнержи» поддержку для покрытия текущих выплат по долговым обязательствам и контролирует поступление платежей, оно допускает высокий уровень долговой нагрузки на уровне компании, в то время как неопределенность относительно финансирования увеличившейся программы капитальных расходов сохраняется. В связи с этим мы не приравниваем рейтинги «Азерэнержи» к суверенным рейтингам Азербайджана (BB+/Стабильный/B), и кредитный рейтинг «Азерэнержи» по-прежнему ниже долгосрочного суверенного рейтинга на одну ступень», — говорится в отчете.

Аналитики ожидают, что в ближайшей перспективе структура компании и ее активов останутся неизменными; при этом по меньшей мере в ближайшие два-три года характеристики собственной кредитоспособности компании будут оставаться слабыми в связи со значительным объемом долга и значительной инвестиционной программой.

«Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам «Азерэнержи» на «стабильный», если правительство примет значительные меры по поддержке компании. В частности, для того, чтобы мы могли пересмотреть прогноз на «стабильный», новая капитальная программа должны быть профинансирована за счет собственных средств либо за счет долга, обеспеченного государственными гарантиями, государство должно по-прежнему предоставлять компании поддержку в целях покрытия нехватки ликвидности, а собственные показатели компании — оставаться устойчивыми (в частности, необходимы достаточный уровень тарифов для покрытия дополнительных издержек и высокая собираемость денежных средств)», — говорится в отчете.