«Вашингтон всегда будет поддерживать реализацию таких проектов как «Южный газовый коридор».

Как передает АПА, об этом заявила и.о. координатора и спецпосланника Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Сью Сааарнио на пресс-конференции по итогам IV встречи министров в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Вашингтон поддерживает реализацию проекта создания Южного газового коридора, так как нуждается в сильной Европе в качестве стратегического партнера. США всегда поддерживали проекты по энергетической безопасности. Проект «Южный газовый коридор» обеспечит энергетическую безопасность как на уровне Европы, так и на международном уровне».