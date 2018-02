В США в школе города Коконат Крик в штате Флорида открыта стрельба. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как пишет «Лайф», CNN в управлении местного шерифа подтвердили информацию о том, что получено сообщение, данные проверяются.

We’ve all been pulled out into the cafeteria with our hands up pic.twitter.com/LaeshfSulT

— Matthew Weinstein (@mwthecool) 15 февраля 2018 г.