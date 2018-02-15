Стратегия Азербайджана в области нефти и газа заключается в том, чтобы продолжать оставаться надежным партнером.
Об этом сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам четвертого заседания министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» в Баку.
По его словам, Азербайджан за многие годы зарекомендовал себя как нефтяная страна.»Однако с реализацией такого гигантского проекта, как «Южный газовый коридор», Азербайджан становится крупным производителем и экспортером газа в Европу и становится известен как газовая страна. Газ по сравнению с нефтью является более экологически чистым продуктом, и потребность в нем, в том числе в Европе, растет. Учитывая это и богатства Азербайджана, экспорт газа является для страны приоритетным вопросом», — сказал Шахбазов.
Он добавил, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер и его стратегия заключается в том, чтобы продолжать им оставаться.
«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проектов «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.
Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.