Психологи университетов Виргинии и Пердью (штат Индиана) выяснили оптимальный размер дохода в среднем по миру: $95 тыс. в год позволят одному человеку быть полностью довольным жизнью, для эмоционального равновесия хватит и $60-75 тыс. в год.

Об этом, согласно информации «Интерфакса», пишет MarketWatch со ссылкой на исследование, опубликованное в американском журнале Nature Human Behavior.

Семьям с детьми понадобится больше денег, но прирост не будет прямо пропорциональным количеству членов семьи.

Географический разброс неизбежен: австралийцам для счастья нужно $125 тыс. в год на одного, жителям Северной Америке — $105 тыс., Западной Европы — $100 тыс. Между тем в Восточной Европе оптимальный уровень намного ниже — $45 тыс. в год, в Южной Америке еще меньше — $35 тыс.

Ученые проанализировали данные всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн людей в 164 странах мира и сопоставили уровень заработка с уровнем удовлетворения жизнью. Чем больше доход превышает оптимальный уровень, тем меньше человек радуется жизни, утверждают авторы исследования.

«Оценка [благополучия] находится под влиянием стандартов, по которым индивиды сравнивают себя с другими», — комментирует исследование докторант факультета психологии университета Пердью Эндрю Джебб.

Психологи пришли к выводу, что счастье имеет свой переломный момент. Чем больше мы имеем, тем больше мы хотим. Исследователи говорят о широкой проблеме соотношения денег и счастья в контексте разных культур.

Согласно их подсчетам, счастье дешевле обходится мужчинам ($90 тыс. в год), чем женщинам ($100 тыс. в год), а людям с начальным образованием будет достаточно $70 тыс. там, где человеку с высшим образованием потребуется $115 тыс.