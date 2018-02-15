«Наша основная цель заключается в обеспечении прозрачности в отношениях сторон, участвующих в сфере энергоснабжения».

Как передает АПА, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович на конференции по итогам IV встречи министров в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку. По его словам, в связи с этим Европейская комиссия приняла новые решения.

«Самым важным моментом является то, что мы работаем в направлении диверсификации энергоснабжения. Мы активно работаем над проектом Южного газового коридора. В то же время, мы работаем над глобальной сетью терминалов сжиженного газа для обеспечения выхода на глобальные рынки. В 2020 году когда Южный газовый коридор начнет поставки энергии в Европу, мы будем чувствовать себя надежнее».