У нас есть надежда, что карабахский конфликт найдет свое решение. Об этом заявила сегодня на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующее заявление Захарова сделала в ответ на вопрос, есть ли у МИД РФ ожидания, надежды, что после предстоящих весной 2018 года президентских выборов в России, Армении и Азербайджане карабахский конфликт найдет свое решение.

«У нас есть надежда, что этот конфликт найдет свое решение. И, как вы знаете, мы этому уделяем пристальное внимание, а самое главное – активно участвуем в работе по реализации всего того, что было намечено сторонами», – сказала представить МИД РФ.