В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики назначен председатель.
Распоряжением президента Ильхама Алиева на эту должность назначен Алиев Гасым Вели оглу.
В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики назначен председатель.
Распоряжением президента Ильхама Алиева на эту должность назначен Алиев Гасым Вели оглу.
Дата: 2018/02/15 21:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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