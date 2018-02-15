Глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила о подготовке Евросоюзом международной конференции в Брюсселе по Сирии, передает РИА Новости.

Могерини прибыла в Софию, где пройдет неформальная встреча глав МИД стран ЕС.

«Мы готовим вторую конференцию в Брюсселе по будущему Сирии и региона. В первую очередь, с гуманитарной точки зрения. Война все еще продолжается в стране, гуманитарная ситуация по-прежнему драматичная, и мы намерены мобилизовать гуманитарную поддержку для Сирии как внутри страны, так и в соседних государствах, конкретнее, в Иордании, Ливане и Турции», — сообщила Могерини.

Она уточнила, что обсуждала эту инициативу пару дней назад в Кувейте с генсеком ООН. «ЕС и ООН будут сопредседательствовать на конференции», — добавила глава европейской дипломатии.