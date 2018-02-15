Исторический факт заключается в том, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские оккупанты при помощи своих покровителей совершили вооруженное нападение на город Ходжалы и устроили массовую резню мирного безоружного населения.

Об этом говорится в обращении председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде к мировым религиозным лидерам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека в связи с геноцидом в Ходжалы.

«613 человек, включая стариков, детей, беременных женщин, подверглись агрессии армянских вооруженных бандитов и были убиты с особой жестокостью», — сказал глава УМК.

По его словам, 150 жителей Ходжалы пропали без вести, 1275 человек были взяты в плен и подверглись пыткам.

В обращении отмечается, что, по сути, Ходжалинская трагедия приравнивается к геноциду в ходе Холокоста, в Гернике и Хатыни. В результате агрессии Армении против Азербайджана азербайджанский народ на своих родных землях подвергся этническим чисткам, физическому и моральному террору, армянские экстремисты оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных мест, на землях Карабаха были уничтожены исторические, религиозные и культурные памятники.

«Несмотря на произошедшее 26 лет назад, армянские террористы так и не наказаны за свои преступления, еще не выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН», — отметил Пашазаде.

В обращении говорится, что не должно быть безразличного отношения к агрессии, с которой столкнулся Азербайджан, и возникшей в результате этого проблеме беженцев и вынужденных переселенцев.

«Сегодня политика Азербайджанского государства, направленная на восстановление права и исторической справедливости, мероприятия, проводимые при поддержке азербайджанцев мира и общественных организаций, а также кампания «Справедливость Ходжалам» играют важную роль в распространении реалий Азербайджана, в раскрытии истинного облика захватчиков», — говорится в обращении.

«В очередной раз обращаясь к мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека, призываем их дать принципиальную политическую и правовую оценку агрессии и зверствам армянских экстремистов против азербайджанского народа, признать преступление, совершенное в Ходжалы, геноцидом», — отметил Пашазаде.