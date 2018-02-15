Бывший премьер-министр Италии, миллиардер Сильвио Берлускони, продолжающий вести активную пропагандистскую кампанию в преддверии мартовских парламентских выборов, поведал, как в годы Второй мировой войны он доил коров.

Поделиться своими детскими воспоминаниями лидер партии «Вперед, Италия» решил в ходе встречи с членами крупнейшей ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, сообщает РИА Новости.

«Я — такой, как вы. Во время войны я был крестьянином. Мне было восемь лет, я доил коров, и за это мне платили тогдашним йогуртом — простоквашей», — рассказал 81-летний политик в ходе своего предвыборного выступления перед фермерами.

Из-за прежних решений национальных судебных органов Берлускони в настоящее время не может занимать государственные должности и поэтому сам не претендует на место в парламенте и тем более на пост главы нового правительства.

Несмотря на это, экс-премьер самым активным образом включился в предвыборную кампанию, практически в ежедневном режиме выступая на различных предвыборных мероприятиях, в теле- и радиопрограммах.

В значительной мере благодаря этим усилиям рейтинг партии Берлускони «Вперед, Италия» заметно вырос и сейчас, согласно опросам общественного мнения, она может рассчитывать на получение примерно 18% голосов избирателей.