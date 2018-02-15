Директор сектора защиты прав военнослужащих Аппарата Омбудсмена Фазаил Гасанов и представители Министерства Обороны Азербайджана согласно плану, посетили Главный Клинический Госпиталь Вооруженных Сил.

Как пишет сайт МО АР, ознакомившись с ситуацией в отделах и отделениях, оснащенных отвечающим современным стандартам медицинским оборудованием, представители также были проинформированы о ежедневной деятельности персонала.

Выразив удовлетворение беседой с медицинским персоналом и созданными здесь условиями, Ф.Гасанов подчеркнул, что остался полностью доволен обстановкой.