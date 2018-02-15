В Баку завершилась IV встреча министров в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает АПА, по итогам заседания была подписана совместная декларация. Также в рамках заседания состоялось подписание Писем о намерениях между компаниями Algaz и SOCAR Balkans (балканская «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана), а также между компаниями Plinacro, Albgaz, BH Gas и Montenegro Bonus.

Напомним, что первое заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года.