Яшар Масимов заявил у себя на странице в Facebook, что журналистам рассказывал только о количестве пострадавших и погибших и не выдвигал никаких версий произошедшего. «Считаю, что Спутник Азербайджан непрофессионально подошел к освещению данной трагедии, поспешил с объявлением виновника трагедии и неверно указал источник информации», — написал Яшар Масимов.

Интернет-сайт echo-oren.ru напоминает, что пожар произошел в понедельник. В результате погибли четверо человек, в том числе двое детей. Еще пять человек находятся в стабильно тяжелом состоянии. Как удалось выяснить «Эху», пострадали две семьи – собственники квартиры и их гости.

Предварительной причиной пожара МЧС назвал неисправность электрооборудования. Однако в ряде азербайджанских СМИ, говорилось, что жена якобы сама подожгла квартиру.

В следственном управлении следственного комитета по Оренбургской области «Эху» сообщили, что пока нет объективных данных о том, что причиной пожара мог стать поджог. Сейчас все обстоятельства происшествия еще выясняются.

Руководитель областной общественной организации «Национальный Конгресс азербайджанцев Оренбуржья» Аладдин Мамедов опровергает информацию о намеренном поджоге квартиры на Салмышской. Он назвал «желтой прессой» издания, которые опубликовали материалы с такой версией произошедшего и назвал ложью информацию о депортации хозяйки квартиры.

Также Алладин Мамедов рассказал «Эху», что обратился по поводу распространения этой информации в посольство Азербайджана в России.