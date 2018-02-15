В связи с праздниками в марте 8 дней будут нерабочими.

Как сообщает АПА, 8 марта – Международный женский день не считается рабочим днем.

Согласно решению Кабинета Министров о праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2018 году 20, 21, 22, 23, 24 марта будет отмечаться праздник весны — Новруз.

Согласно Трудовому кодексу, поскольку 24 марта — суббота, то нерабочий день передвинется на 26 марта. Таким образом, в этом году на праздник Новруз целая неделя будет нерабочей.

Отметим, решением №18 Коллегии Министерства труда и социальной защиты от 20 декабря 2017 года были утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь 2018 года.

Согласно решению, в 5-дневной рабочей неделе 26 марта будет днем отдыха.