Награда от президента. Тофик Агагусейнов – единственный в Азербайджане военный в звании генерал-полковник, который служил в советской армии. Недавно ему исполнилось 95 лет. Самым ценным подарком стал «Почетный диплом президента Азербайджана». Поздравила юбиляра и корреспондент «МИР 24» Арзу Юнус.

Ему 95, а он все еще – на посту. Работа помогает быть в форме, говорит Тофик Агагусейнов. Он руководит организацией ветеранов Азербайджана. С утра раздает поручения – что нужно успеть сделать к президентским выборам и столетию армии.

«Его можно часами слушать. Его советы всегда полезны. Он очень жизнерадостный человек», – указал ветеран Великой Отечественной войны Джахангир Насиров.

Тофик Агагусейнов – единственный азербайджанец в звании генерал-полковника Советской армии. Когда началась Великая Отечественная война, он пошел на фронт, отучился на курсах и отправился на передовую – командиром взвода.

«Сначала воевал на севере. Приходили конвои, потом, когда все это прекратилось, часть наша вошла в состав Первого белорусского фронта. Мы передислоцировались с севера в Польшу. Я участвовал в Висло-Одерской операции, в освобождении Варшавы, берлинских операциях, и закончил войну в Берлине. После этого год находился в Германии. К этому времени демобилизация закончилась, и я остался в армии», – отметил ветеран.

После войны армию не оставил. В 80-м получил звание генерал-полковника. Вооруженным силам Тофик посвятил всю жизнь.

«В 69-м меня перевели в Ростов командиром корпуса. Если представить вам, что такое корпус, это 100 самолетов, истребителей зенитно-ракетной части, бригады, полки радиотехнические, обеспечивающие, обнаружение воздушного противника. Шесть лет я командовал этим корпусом», – вспоминает ветеран.

Награды Тофика Агагусейнова – 23 медали и восемь орденов. Среди них – три Ордена Красной звезды. Его заслуги отметил и лично президент Азербайджана.