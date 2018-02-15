Гонки Формулы 1 обеспечили Азербайджану доход в размере 277 миллионов долларов США.

Об этом говорится в опубликованных в четверг результатах независимого расследования, проведенного международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

Как передает Тренд, согласно результатам расследования PwC, прошедшие в Баку гонки Формулы 1 оказали положительное влияние на экономику Азербайджана.

Итоговая сумма в размере 277, 3 миллиона долларов, указанная в отчете, охватывает прямые и косвенные доходы, полученные от трат лиц прибывших в Баку в преддверии гонок Формулы 1. Эта цифра включает данные о доходах полученных различными секторами экономики Азербайджана, включая отели, гостиницы, рестораны, транспорт и другие сферы.