Руфат Рустамзаде назначен заместителем председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Соответствующее распоряжение накануне подписал Президент Ильхам Алиев.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, распространенном в четверг.

Как отмечается, свою карьеру Рустамзаде начал в 1996 году. До нынешнего назначения Рустамзаде занимал должность начальника Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства.