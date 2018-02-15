Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл запретит интимную связь между сотрудниками австралийского правительства. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает Bloomberg.

Когда именно будут внесены поправки в кодекс поведения, не уточняется, известно только, что членов правительства обяжут «проявлять здравомыслие, осознавая, что у граждан высокие требования к властьимущим, и вне зависимости от того, состоят они в браке или одиноки, не вступать в сексуальные отношения с коллегами», — сказал Тернбулл.

Изменить кодекс поведения потребовалось из-за разразившегося в стране секс-скандал с заместителем премьер-министра Барнаби Джойсом (Barnaby Joyce). Он вступил во внебрачную связь со своим бывшим медиа-консультантом Вики Кэмпион (Vikki Campion). Интрижка разрушила 24-летний брак политика и ему пришлось публично извиниться перед своей женой и четырьмя дочерьми.

Чтобы как-то сгладить скандал, премьер-министр назвал произошедшее «ужасным унижением как семьи политика, так и самой Кэмпион», информирует «Лента».