В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что в одном из домов чая на территории Хатаинского района столицы организовываются онлайн игры в казино.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации онлайн казино на этом объекте жителя города Шеки Мидхада Ахмедова, жителя города Лянкяран Техрана Сейфуллаева и жителя города Евлах Ровшана Салимова. Также были установлены лица, играющие на этом объекте в азартные игры. В соответствии с законодательством в их отношении были приняты меры.

В ходе осмотра дома чая были обнаружены и изъяты электронные устройства для прохождения регистрации в программах онлайн казино, ноутбуки, компьютеры, купоны клиентов, денежные средства, а также другие вещественные доказательства.

По факту в следственном отделе Главного управления было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.