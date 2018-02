Одетые в костюмы полицейских добровольные активисты организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») во время Недели моды в Нью-Йорке выдавали прохожим талоны за ношение шуб, сообщает WWD.

Мужчина и женщина в стилизованной полицейской форме и фуражках стояли на улице с объявлением: «Это Неделя моды в Нью-Йорке и полиция моды. Если вы носите какую-либо одежду из материалов животного происхождения — шерсти, меха, кожи, перьев — вы можете получить талон». Активисты намекали на талоны, которые получают оштрафованные за неправильную парковку. Эта сатирическая акция была приурочена к проведению модных показов.

В феврале 2018 года британские защитники животных обнаружили на сайте интернет-магазина Amazon предложение по продаже и доставке живых североатлантических омаров (Homarus americanus). Морские раки при этом проводят в пути до недели, что, по мнению зоозащитников, причиняет членистоногим физические страдания. Общественная организация Crustacean Compassion («За сострадание к ракообразным») обратилась к государственному секретарю по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании с петицией о внесении положений о правах омаров и прочих ракообразных в рассматриваемый парламентом страны законопроект о благосостоянии животных (Animal Welfare Bill).