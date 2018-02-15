Сайт политика Алексея Навального стал недоступен для части пользователей в России. В твиттере пишут, что страница не открывается у пользователей МТС, Yota, МГТС и «Мегафона».

Блокировка сайта Навального осуществляется на основании приказа Роскомнадзора, который, в свою очередь, исполняет решение Усть-Лабинского районного суда в Краснодарском крае. Туда подал иск бизнесмен Олег Дерипаска. Ответчиком по иску выступает модель Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, отмечает «Дождь».

Публикации с Дерипаской в ее инстаграме и книгу Рыбки о «соблазнении миллиардера» Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального использовал в своем расследовании о «неформальных переговорах» Дерипаски с вице-премьером России Сергеем Приходько, которые состоялись на яхте бизнесмена у берегов Новергии. В расследовании фонда говорится, что это взятка, которую Дерипаска дал Приходько.

После публикации расследования Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов блог Навального, ролик с расследованием на YouTube и публикации с Дерипаской в инстаграме Насти Рыбки. Позднее стало известно, что решение о блокировке было принято в рамках обеспечительных мер по иску Усть-Лабинского районного суда. В этом городе Дерипаска закончил школу.