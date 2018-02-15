Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с трагедией в школе города Парклэнд во Флориде, сообщает сайт главы государства.

«Уважаемый господин Президент, крайне опечален известием о жертвах и раненых в результате вооруженного нападения на школу города Паркленд в штате Флорида. В связи с этим трагическим событием от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям, близким погибших и всему американскому народу глубокие соболезнования, желаю исцеления раненым», — говорится в сообщении.

Жертвами стрельбы в школе Парклэнда стали 17 человек. Стрельбу в школе открыл 19-летний Николас Круз, который ранее учился в этой школе, однако был исключен по дисциплинарным причинам.