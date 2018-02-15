Генеральный директор Центральной больницы нефтяников Лейла Сеидбекова освобождена от занимаемой должности.
Об этом АПА сообщила сама Л.Сеидбекова.
По ее словам, она уволилась по собственному желанию.
Генеральный директор Центральной больницы нефтяников Лейла Сеидбекова освобождена от занимаемой должности.
Об этом АПА сообщила сама Л.Сеидбекова.
По ее словам, она уволилась по собственному желанию.
Дата: 2018/02/15 15:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
402
В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики назначен председатель.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс станет очень важным элементом Шелкового пути.
В Европе очень надеются на проект Южного газового коридора
Ильхам Алиев подписал указ
Члены партии могут свободно участвовать в выборах и поддерживать кандидата по своему желанию
«Проект «Южный газовый коридор» обеспечит энергетическую безопасность как на уровне Европы, так и на международном уровне»
Награды Тофика Агагусейнова – 23 медали и восемь орденов. Среди них – три Ордена Красной звезды. Его заслуги отметил и лично президент Азербайджана
«Несмотря на произошедшее 26 лет назад, армянские террористы так и не наказаны за свои преступления, еще не выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН», — отметил Пашазаде
Согласно отчету, тарифы на электроэнергию в Азербайджане не будут меняться еще два года