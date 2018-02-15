Выборы, проводимые в Азербайджане, могут быть примером для других стран.

Как передает Тренд, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сказал на семинаре-совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссия (ОИК).

Панахов отметил, что общественно-политическая стабильность является основным фактором для проведения выборов в Азербайджане.

«Отрадно, что выборы в Азербайджане всегда проводятся в условиях общественно-политической стабильности», — сказал он.