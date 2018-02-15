Рабочая группа Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана провела презентацию книги «В армянском плену: антология пыток и убийств».

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии секретарь Госкомиссии, председатель Рабочей группы Исмаил Ахундов заявил о том, что книга была составлена под чутким вниманием и контролем начальника СГБ, председателя Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Мадата Гулиева.

В книге собраны факты нарушения армянскими военными и сепарастистами, бандитски-террористическими группировками в отношении военнопленных азербайджанцев, попавших в армянский плен в ходе нагорно-карабахского конфликта. В книгу вошли воспоминания военнопленных различных возрастов, женщин, детей, пожилых, гражданских лиц и военных, в целом, 339 человек.

Выступивший от имени составителей заместитель председателя Рабочей группы Госкомиссии Эльдар Самедов, отметил, что собранные в книге факты были заархивированы.