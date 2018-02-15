При подрыве склада боеприпасов в населенном пункте Табия Джазира в провинции Дейр-эз-Зор погибли 15 россиян, нанятых частной военной компанией. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), передает The Guardian.

«Пятнадцать россиян, работавших на ЧВК, были убиты взрывом на оружейном складе», — заявил глава SOHR Рами Абдель Рахмана, его цитирует британская газета.

Отмечается, что арсенал был взорван при помощи мины-ловушки в тот момент, когда сирийские ополченцы пытались получить там оружие и боеприпасы. В результате погибли 23 бойца воюющей на стороне режима Башара Асада группировки «Бригады Аль-Бакир» и прибывших из России сотрудников частной военной компании (ЧВК). В сообщении SOHR подчеркивается, что российских военных среди жертв взрыва арсенала нет.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сторонникам президента Сирии в провинции Дейр-эз-Зор погибли «десятки российских наемников».