«Сегодня Азербайджан одна из самых стабильных, безопасных стран».

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Орудж Залов.

О. Залов сказал, что для того, чтобы в день выборов избиратели смогли свободно выразить свою волю, МВД разработало план мероприятий и направило их на места.

«Согласно этому плану мероприятий, была начата подготовка для обеспечения порядка. Будет определен список граждан, имеющих право голоса, а также обеспечено выдача им удостоверения личности. Сегодня большинство людей мигрирует в крупные города, живут там. Просветительская работа должна проводиться так, чтобы гражданин был зарегистрирован по месту проживания, либо регистрации. Эта работа завершится в кратчайшее время. В местах проведения собраний и заседаний будет обеспечена общественная безопасность. Несанкционированные акции во время и после голосования будут решительно пресекаться. Во время доставки избирательных бюллетеней в пункты они будут строго контролироваться полицией. Сохранность бюллетеней во время их транспортировки в ОИК и ЦИК также будет обеспечена» (цитата по АПА).