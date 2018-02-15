«Эти президентские выборы отличаются от предыдущих, потому что проводятся после референдума. Для кандидата в президенты нет возрастного ценза, срок полномочий президента — 7 лет. Президент имеет право распустить парламент, назначать вице-президентов».

Как сообщает АПА, об этом в ЦИК на организованном для председателей окружных избирательных комиссий семинаре-совещании «Роль и задачи органов юстиции и судов в организации и проведении выборов президента Азербайджанской Республики» сказал заместитель министра юстиции Азер Джафаров.

А.Джафаров отметил, что задачи органов юстиции в организации и проведении выборов известны: «Сюда входит утверждение нормативных документов, организация голосования в пенитенциарных предприятиях, то есть в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Уже на протяжении 22 лет в Азербайджане осуществляется тесное сотрудничество с избирательными комиссиями для обеспечения участия в голосовании лишенных свободы лиц. Избирательные права осужденных и лишенных свободы лиц обеспечиваются. В таких странах, как Германия, Венгрия, Болгария, такие люди не имеют избирательных прав. В некоторых странах же лица, совершившие тяжкие преступления и лишенные свободы на определенный срок, не имеют такого права».