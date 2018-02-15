16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах туман, будет дуть восточный ветер.

Согласно информации Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 7-10°, в Баку ночью 3-5°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, изморось. В некоторых восточных и западных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 7-12°, в горах ночью 0-5°, днем 4-8° тепла.