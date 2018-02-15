Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком.

Как передает АПА, на встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений дружбы и братства между двумя странами в различных сферах. Было отмечено, что Азербайджан и Турция совместно успешно реализуют такие крупномасштабные проекты, как TANAP, TAP, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс.

И.Алиев вспомнил встречу с Б.Албайраком на церемонии, посвященной продлению срока «Контракта века» в Баку в сентябре прошлого года, подчеркнул, что реализация проекта TANAP уже завершается.

Глава государства отметил, что скоро с месторождения Шахдениз-2 начнется добыча газа и его закачка в трубопроводы.

Б.Албайрак особо подчеркнул важность продления срока «Контракта века», отметил значение четвертого заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Он сказал, что в прошлом месяце в рамках реализации проекта TANAP начались тестовые работы.