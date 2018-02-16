17-летний американский сноубордист Редмонд Джерард принес США первое золото Игр в Пхенчхане. Но он был в шаге от самого дикого провала в истории Олимпиад. И дело не в выступлении. Об этом пишет «Спорт сегодня».

Редмонд до позднего вечера смотрел «Бруклин 9-9» и уснул под сериал. Утром началась паника. До старта оставалось немного времени, а смартфон Джерарда разрывался от пуш-уведомлений.

Сноубордист даже не смог найти свою куртку – пришлось одалживать одежду у партнера.

Через несколько часов он показал сумасшедший результат в слоупстайле и взял золото Олимпиады.

Перед поездкой в Пхенчхан Джерард сказал, что не понимает важности Олимпиады. Главным соревнованием для него всегда были X-Games.

А после соревнований он, кажется, не узнал главу МОК Томаса Баха, когда тот его поздравил с золотом.

«Он из того поколения, которое не смотрит телевизор, – объяснил отец Джерарда. – Он всегда смотрит в смартфон. Значит, он действительно никогда не смотрел Олимпиаду».

Джерард не уверен, поедет ли он на следующую Олимпиаду.

«Я из тех парней, которые живут одним днем, – сказал сноубордист. – Хочу немного поснимать свои отстойные видео про сноуборд. Позанимаюсь этим два года, а дальше решу, куда идти».