«Имеются достижения в сфере проведения президентских, парламентских, муниципальных выборов и референдумов. Каждый раз международные организации отмечают у нас продвижение в области выборов».

Как сообщает АПА, об этом сказал помощник Президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Зейнал Нагдалиев на проведенном для председателей окружных избирательных комиссий семинаре-совещании «Задачи местных органов исполнительной власти и их совместная с избирательными комиссиями деятельность по организации и проведению выборов Азербайджанской республики».

З. Нагдалиев сказал, что деятельность ОИК важна с точки зрения более демократичного и прозрачного проведения избирательного процесса: «Президент Азербайджана поставил соответствующие задачи и требования в сфере демократичного и прозрачного проведения выборов. Раньше после выборов у нас упразднялись ОИК, участковые избирательные комиссии, главы ИВ освобождались от занимаемой должности. Теперь же такие случаи остались в прошлом».

Помощник президента отметил, что основным условием проведения демократических выборов является общественно-политическая стабильность: «Азербайджан одна из образцовых стран в этой сфере. В основе стабильности стоит единство власть-народ. Обстановка в нашей стране изменилась, люди уже не живут в государстве, которое было 15 лет назад. Они живут в стране, где традиции демократии получили еще большее развитие».