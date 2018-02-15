Племенной совет племени сахария, населяющего 27 деревень в районе Шеопура (Индия), запретил женщинам пользоваться мобильными телефонами, поскольку это, по мнению старейшин, «их портит», пишет Hindustan Times.

Совет состоялся во вторник в селе Оча района Шеопур, который находится примерно в 400 км от Бхопала, граничащего с Раджастханом.

«Совет также решил наказывать любую женщину, если та использует мобильный телефон. Если женщину впервые застукали с мобильным телефоном, ей придется заплатить штраф. Если она будет признана виновной во второй раз, ее прогонят », — говорит один из старейшин Расвавав Адиваси.

Адиваси заявил, что это решение было принято ради безопасности женщин, поскольку те не знают, как пользоваться телефонами и много раз навлекали проблемы на свою голову.

«Старейшины также поняли, что из-за пользования мобильным телефоном девочки-сахария вступают в контакты с посторонними и выходят замуж за них. Эти чужаки отбирают наши исключительные права на землю. Поэтому мы решили, что если девушка выйдет замуж за пришлого, мы прекратим все связи с ней, и ее семья должна будет заплатить крупную сумму в качестве наказания за нарушение правил », — говорит другой старейшина Баис Рам Адиваси.

Однако племенной совет не возражает против того, чтобы женщины разговаривали по мобильному телефону перед членами семьи мужского пола.

В племени также запретили межкастовые браки и употребление спиртных напитков.