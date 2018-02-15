В Центральной научной библиотеке (ЦНБ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создан электронный каталог о творчестве видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщает Trend со ссылкой на сайт НАНА.

В рамках 100-летнего юбилея со дня рождения композитора в электронный каталог включены и представлены читателям все связанные с ним документы.

В базу Национальной цифровой памяти ЦНБ вошли произведения Гара Гараева в нотах и посвященные композитору книги «Гара Гараев и азербайджанская народная музыка (ладовая интонация и исследование формообразующих особенностей)», «Чингиз Айтматов: я сын Манаса», «Темброво-акустические особенности фортепиано в оркестровых произведениях азербайджанских композиторов», «Жизнь и творчество Гара Гараева в материалах Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры», «Работы Гара Гараева для флейты и фортепиано», «Особенности проявления ашугской музыки в творчестве Узеира Гаджибейли и Гара Гараева».

Гара Абульфас оглы Гараев — заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955), народный артист Азербайджанской ССР (1958), народный артист СССР (1959), обладатель двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948) — за оперу «Вэтэн» («Родина») и за симфоническую поэму «Лейли и Меджнун», обладатель Ленинской премии (1967) — за музыку к балету «Тропою грома», Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1967, 1978), Ордена Октябрьской Революции (1971), Ордена Трудового Красного Знамени (1961), обладатель Государственной премии Азербайджанской ССР (1965).

Родился 5 февраля 1918 года в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфаза Гараева и Соны Искендер гызы.

Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Г. Шароева (1930-1935), затем — в Бакинской консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классам композиции у Л. М. Рудольфа и основам народной музыки — у Узеира Гаджибейли. К этому времени относятся первый композиторский опыт Гараева, и тут заметно сильное влияние азербайджанского народного творчества. В 1937 году принял участие в фольклорной экспедиции, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка), а затем — у Д. Д. Шостаковича (1942-1946). Дипломной работой Гараева стала Вторая симфония, в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Композиторскую деятельность Гара Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах — ректор, с 1959 года — профессор). Среди учеников Гара Гараева — Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хайам Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Тофиг Бакиханов, Фирангиз Ализаде.