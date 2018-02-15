Кабинет министров внес изменения в Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, cогласно поправке, абитуриенты, завершившие полное среднее образование в текущем году, для участия в конкурсе на прием в высшие учебные заведения должны будут заполнить и подтвердить соответствующее электронное заявление на официальном сайте Государственного Экзаменационного Центра. Выпускники предыдущих лет должны предоставить документы в Комиссию по приему документов.

Впредь абитуриенты, желающие получить образование по специальностям высших учебных заведений, требующих особых способностей, после оформления электронного заявления будут участвовать в централизованном порядке со стороны ГЭЦ приемных экзаменах.

В соответствии с действующим Положением, до сих пор абитуриент мог участвовать вo вступительных экзаменах только для одной из групп (I-IV). Независимо от участия на экзамене по одной из четырех групп специальностей, абитуриент мог принять участие в экзамене по V группе специальностей. Абитуриент мог принять участие в нескольких вступительных экзаменах в один (тот же) год обучения по выбранной группе.

Согласно поправке, отныне вступительные экзамены будут проводиться дважды в каждый учебный год – в форме весенних и летних сессий. Абитуриент в каждой из сессий может принимать участие только в одном экзамене по выбранной группе специальностей.

Независимо от участия в экзаменах по 1-4, абитуриент может также участвовать в экзамене по 5-ой группе специальностостей.