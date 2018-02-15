Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак подала в Верховный суд иск об отмене регистрации кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах этого года, сообщила РБК пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

В исковом заявлении указано, что Путин не может быть кандидатом, поскольку «уже неоднократно занимал должность президента». Помимо трех предыдущих сроков, Собчак пишет также о том, что с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Путин исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина.

Оснований для запрета на участие Владимира Путина в выборах президента России нет. С таким заявлением выступил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

«Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет», — приводит «Интерфакс» слова Булаева.

В декабре прошлого года, комментируя заявление Путина о решении пойти на четвертый срок, Собчак говорила: «Кто-то сомневался, что будет иначе? Путин будет и через шесть лет, и пока здоровье будет позволять».

Собчак рассказывала, что обсуждала с Путиным намерение принять участие в выборах. По ее словам, разговор состоялся в августе, Путин тогда приехал на интервью для фильма об отце Ксении Анатолии Собчаке. Телеведущая заявила, что считает этот разговор правильным. «Прийти к нему на интервью, промолчать, а потом через пару недель он бы узнал из газет, что я решилась на такой шаг? Мне кажется это странным, тем более что у моей семьи была история отношений с президентом», — говорила она, добавив, что Путин тогда «удивился».

Президентские выборы пройдут 18 марта, в избирательных бюллетенях будет восемь кандидатов. Помимо Собчак и Путина, в выборах участвуют Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.