Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали генетически модифицированный вирус, который убивает раковые клетки, а также стимулирует иммунную реакцию против опухоли. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpess.

Онколитический вирус Pexa-Vec представляет собой модифицированную версию вируса коровьей оспы. В него добавлен ген, кодирующий небольшую пептидную молекулу, которая стимулирует рост иммунных клеток. Кроме того, из вируса убран ген тимидин киназы, в результате чего инфекционный агент способен размножаться только в раковых клетках, в которых уровень киназы высок из-за мутации в специфических генах — RAS и p53.

Показано, что Pexa-Vec ограничивает рост кровеносных сосудов, которые питают злокачественную опухоль, снижая ее рост. При этом вакцину можно вводить внутривенно, а не непосредственно в тело опухоли, как другие онколитические вирусы. Это позволяет модифицированному инфекционному агенту атаковать не только первичный рак, но и метастазы, находящиеся в других местах организма.

Pexa-Vec был испытан на мышах, которые страдали от нейроэндокринного рака поджелудочной железы. Оказалось, что вирус не мог заразить здоровые органы, но поражал кровеносные сосуды. Хотя инфекционный агент уничтожил лишь часть злокачественных клеток, вызванный им иммунный ответ привел к исчезновению новообразования, отмечает Lenta.