Лондон обвинил власти России в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya, сообщает РИА Новости.

Напомним, в июне 2017 года глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину.

«Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов… Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества», − говорится в заявлении замглавы МИД Великобритании Тарика Ахмада.

По его словам, атака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее главной целью были финансовый, энергетический и правительственный секторы Украины.