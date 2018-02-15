В результате стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, погибли 17 человек. Об этом 15 февраля сообщил шериф округа Бровард Скотт Израэл, передает Интерфакс.

По его словам, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом со школой, один человек погиб на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице.

Шериф также подтвердил информацию о том, что подозреваемый − 19-летний Николас Круз, находится под стражей.

Он указал, что ранее Круз был учеником школы, однако его исключили по дисциплинарным причинам.

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В одной из средних школ в Паркленде неизвестный открыл стрельбу. Как сообщает BBC, в происшествии пострадали как минимум 20 человек, есть погибшие.

Правоохранители попросили людей не приближаться к школе, а учащимся и преподавателям не выходить из учебного заведения.

Согласно данным местного пожарного департамента, в результате стрельбу в школе во Флориде могло пострадать до 50 человек. Стрелок находится в розыске.

В результате стрельбы в школе в городе Паркленд, штат Флорида, погиб один человек, сообщает Fox News.