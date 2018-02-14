Оправданный в Турции брат «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкяранский), убитого в Стамбуле в августе 2016 года, вернулся в Азербайджан. Вот уже несколько дней, как бывший начальник таможенного поста в поселке Кешля Намик Джаниев находится в Баку.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщил информированный источник, приближенный к криминальным кругам.

Восьмого января этого года Стамбульский суд своим решением освободил Намика Джаниева. Вместе с Джаниевым освобождены все азербайджанцы, задержанные в ноябре прошлого года по подозрению в причастности к покушению на убийство другого азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули).

Отметим, что СМИ сообщили о том, что 2 ноября 2017 года была предотвращена попытка покушения на Салифова, который, отбыв 22-летний тюремный срок, был освобожден решением Гарадагского районного суда. После освобождения Салифов уехал в Стамбул к братьям Намику и Мушвигу Салифовым. Ранее сообщалось, в Турцию якобы прибыла группа киллеров, которая намеревалась организовать нападение на Салифова в Стамбуле. В результате проведенных мероприятий вся группа была задержана в торговом центре Ömür alış-veriş в стамбульском районе Бакыркей.

В организации покушения на убийство тогда обвинили Джаниева. Считалось, что он возглавлял группу киллеров, в составе которой были Орхан Исмаилов, Джамал Тофик оглу Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи, Мехмет Сабри Ширин. Среди них и «вор в законе» Талыбханы Хаджибаба Тахир оглу, известный как Гаджи Бейлаганский.