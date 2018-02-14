Делегация, возглавляемая торговым посланником Премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон, провела 14 февраля переговоры в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

На встрече стороны выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран в политической и экономической сферах. Гражданская авиация Азербайджана, опирающаяся на прочную основу, созданную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня продолжает свое устойчивое развитие благодаря заботе и вниманию Президента Ильхама Алиева.

Сотрудничество с британскими компаниями началось с 1999 года, когда по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджан прибыл самолет Boeing 757, оснащенный двигателями компании Roll-Royce.

В настоящее время часть флота авиакомпаний AZAL и Silk Way Airlines оснащена двигателями британской компании Roll-Royce, являющаяся одним из лидеров мировой индустрии. Подобные масштабные проекты сделали гражданскую авиацию Азербайджана одной из крупнейших отраслей, в которые вовлечены британские компании.

На встрече также было отмечено, что одним из первых международных направлений «Азербайджанских Авиалиний» явился Лондон, в настоящее время полеты в этом направлении выполняются современнейшим самолетом Boeing 787 Dreamliner.

Эмма Николсон отметила, что гражданская авиация Азербайджана обладает большим потенциалом и очень привлекательна для деятельности британских производителей и инвесторов.

По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее успешное сотрудничество британских компаний в этой сфере.