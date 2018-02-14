Концерт известного грузинского пианиста Валериана Шиукашвили, проходивший в Тбилиси, пришлось остановить из-за плохого самочувствия музыканта.

Мероприятие в Большом зале государственного драматического театра имени Шота Руставели проводилось в честь 40-летия со дня интронизации католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Шиукашвили играл в сопровождении Национального симфонического оркестра имени Евгения Микеладзе под управлением дирижера и композитора Николоза Рачвели, пишет «Новости-Грузия».

Однако прямо во время выступления у 42-летнего пианиста стало плохо с сердцем. Артиста госпитализировали в тбилисскую клинику имени Александра Аладашвили.